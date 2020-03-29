Умер автор музыки к «Сиянию» Кубрика Кшиштоф Пендерецкий

В Кракове в возрасте 86 лет умер композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий. Он был почетным доктором нескольких десятков университетов, почетным членом художественных и научных академий и почетным профессором художественных ВУЗов.

В связи с трагическим событием свои соболезнования выразил президент Польши Анджей Дуда. С своем сообщении он заявил, что произведения Пендерецкого являли собой целую эпоху в польской и мировой культурах.

«В 80-ю годовщину начала Второй мировой войны прозвучало его монументальное произведение “Польский реквием”. Это было одно из последних публичных выступлений великого композитора. Покойся с миром», - написал Дуда в своем профиле в Twitter.

Пендерецкий родился в 1933 году в Дембице на юго-востоке Польши. Уже во время обучения в гимназии он создал собственный оркестр, где играл на скрипке и дирижировал. Наибольшую известность получил как автор музыки к фильмам «Рукопись, найденная в Сарагосе» Войцеха Ежи Хаса, «Сияние» Стэнли Кубрика, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина и «Маска» Стивена и Тимоти Куай.