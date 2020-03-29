Назван процент заразившихся коронавирусом москвичей моложе 40 лет

В столичном оперативном штабе по коронавирусу назвали процент заразившихся инфекцией в возрасте моложе 40 лет. В Москве таких оказалось 15% от общего числа тяжелобольных.

«Почти половина больных с тяжелым повреждением легких - это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных - 45%. 15% тяжелых пациентов меньше 40 лет», - говорится в сообщении штаба.

Ко всему прочему, в настоящий момент на искусственной вентиляции легких также находятся около 40% заболевших младше 40 лет. Специалисты отмечают необходимость оставаться дома всем столичным жителям, независимо от их возраста и состояния здоровья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что заболевших в столице становится все больше, поэтому город перешел в новую стадию пандемии. По данным градоначальника, всего в столице зафиксировано более одной тысячи случаев заболевания.