Песков опроверг новости о своем уходе на «удаленку»

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков продолжит работать в обычном режиме и не собирается переходить на «удаленку». Об этом представитель Кремля заявил в ходе традиционного общения с прессой.

Ранее Песков дал интервью журналистам программы «Москва. Кремль. Путин» в дистанционном формате. При этом, на столе у пресс-секретаря Владимира Путина лежал градусник, банка с дезинфицирующим средством и папка с документами.

Двадцать пятого марта президент России выступил с телеобращением к нации по поводу сложившейся эпидемиологической ситуации. Владимир Путин объявил следующую неделю выходной с сохранением заработной платы и попросил россиян побыть эти дни дома. По мнению главы государства, это должно сдержать стремительное распространение болезни. За минувшие сутки число инфицированных в России составило 1534 человека.