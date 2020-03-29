Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Собянин отметил, что в течение продолжительного времени Горбунов тяжело болел. В связи с трагическим событием мэр Москвы выразил свои соболезнования родным и близким.

«Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбиркомом и внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти», - говорится в сообщении в Twitter столичного главы.

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