Песков сообщил, что саммиты G20 могут продолжиться в формате видеосвязи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вполне возможно дальнейшее проведение саммитов G20 в виртуальном формате. По его словам, видеосвязь не отменяет «ощущения результативности» при необходимости сотрудничества между странами.

«Декларации готовности к этому сотрудничеству - это само по себе большой результат. И нельзя исключать, что так или иначе этот формат будет дальше продолжен, тем более в нынешних условиях. Это удобно, это быстро, это не столь затратно, как проведение больших саммитов», - заявил Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, последний прошедший саммит «большой двадцатки» впервые в истории прошел в виртуальном режиме. Главы стран-участниц объединения обсудили противодействие эпидемии коронавируса и мировую экономику на удалении, без участия прессы.