Российский космонавт показал с орбиты «растворившуюся» Луну
Российский космонавт Федор Юрчихин сфотографировал лунный закат с борта Международной космической станции (МКС). Редкий по своей красоте снимок опубликован в Instagram-аккаунте «Роскосмоса».
На фото изображен спутник Земли, который постепенно исчезает, во время своего захода. В этот момент возникает интересная оптическая иллюзия, отмечают специалисты.
«Кстати, эффект так называемой "исчезающей" Луны возникает из-за искажения атмосферой Земли», - пояснили в «Роскосмосе».
Космонавты довольно часто делятся удивительными снимками с орбиты и видами, которые не доступны обычным людям. Для многих это становится серьезным увлечением.
Например, российский космонавт Сергей Крикалев, неоднократно проводил персональные фотовыставки на которых демонстрировал самые необычные снимки из космоса.