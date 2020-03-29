Российский космонавт показал с орбиты «растворившуюся» Луну

Российский космонавт Федор Юрчихин сфотографировал лунный закат с борта Международной космической станции (МКС). Редкий по своей красоте снимок опубликован в Instagram-аккаунте «Роскосмоса».

На фото изображен спутник Земли, который постепенно исчезает, во время своего захода. В этот момент возникает интересная оптическая иллюзия, отмечают специалисты.

«Кстати, эффект так называемой "исчезающей" Луны возникает из-за искажения атмосферой Земли», - пояснили в «Роскосмосе».

Космонавты довольно часто делятся удивительными снимками с орбиты и видами, которые не доступны обычным людям. Для многих это становится серьезным увлечением.

Например, российский космонавт Сергей Крикалев, неоднократно проводил персональные фотовыставки на которых демонстрировал самые необычные снимки из космоса.