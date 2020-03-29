В МИД РФ сообщили о приостановке инспекции по СНВ-3

В МИД России сообщили о решении временно приостановить инспекционную деятельность в рамках договора СНВ-3 по согласованию сторон. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, решение о переносе заседания двусторонней консультативной комиссии, которое должно было состояться во второй половине марта, было принято по согласованию сторон.

Рябков уточнил, что работа будет восстановлена после нормализации ситуации с коронавирусом. Он также добавил, что если договор по СНВ-III продлен не будет, это заседание станет последним.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на данный момент является единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. СНВ-3 был подписан экс-президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году. Соглашение рассчитано на десять лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на пять лет.