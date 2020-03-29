Песков рассказал о подготовке обращения Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин решил обратиться к гражданам страны после совещания по экономике. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что все формулировки дорабатывались ночью, утром и даже в первой половине следующего дня.

«Совещание это длилось часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации. В итоге вечером президент принял решение выступить с заявлением к людям», - сказал пресс-секретарь в эфире «Россия-1».

Сложившуюся в стране ситуацию в связи с борьбой с коронавирусом Песков назвал беспрецедентной.

«Это не та ситуация, к которой какое-то правительство может оказаться готовым, имея заранее поэтапный план действий. Такое невозможно», - объяснил представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что по выходу из сложившейся ситуации существует множество точек зрения и задача российского правительства - принять единственное верное решение.