Только по прописке: Апатиты и Кировск закрыли на карантин из-за коронавируса

В Мурманской области с шести утра воскресенья, 29 марта, и до 11 апреля закрыт въезд в города Апатиты и Кировск из-за увеличения числа людей с предварительно положительным результатом анализов на COVID-19. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Мы решили с шести утра 29 марта ограничить въезд в Апатиты и в Кировск тех, кто не зарегистрирован там или не имеет постоянную прописку. Прошу отнестись к этим ограничениям с пониманием», - сказал губернатор в видеообращении, опубликованном на сайте мурманского оперативного штаба во «ВКонтакте».

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой рекомендовано закрыть аэропорт. На данный момент в Апатитах зафиксирован один подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. Пациент контактировал с мужчиной, вернувшимся с Кубы, и решившим не соблюдать режим самоизоляции. В результате еще шесть человек, с которыми общался вернувшийся турист, получили предварительно положительные результаты анализов. У приехавшего с Кубы тесты на коронавирус перепроверяют.

«Сам он помещен в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы им. Баяндина в Мурманске. Состояние средней степени тяжести, в сознании, отмечается улучшение самочувствия, дышит самостоятельно (т.е. не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких)», - говорится в сообщении оперативного штаба.

По последним данным, в Мурманской области подтверждены три случая инфицирования коронавирусной инфекцией. Еще у 16 человек выявлен предварительно положительный результат на COVID-19, за последние сутки госпитализированы 11 человек.