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«Вас оболванили за ваши же деньги»: Захарова ответила уехавшим из России за хорошей жизнью

Лина Давыдова
14:07 29.03.2020
Официальный представитель МИД РФ рассказала о звонке состоятельных россиян, дети которых живут в Лондоне.
«Вас оболванили за ваши же деньги»: Захарова ответила уехавшим из России за хорошей жизнью
© Фото: Mikael FritzonTt, Globallookpress

Официальный представитель МИД РФ рассказала о россиянах, которые покинули Россию в поисках лучшей жизни за рубежом, а теперь массово просят эвакуировать их на родину.  По словам дипломата, таких звонков и писем она получила за последнее время множество. Но одно обращение ей особенно запомнилось.

На своей странице в Facebook Захарова привела один из диалогов с богатой семьей, которая захотела отправить частный самолет за проживающим в Лондоне сыном. В телефонном разговоре с дипломатом родители пожаловались, что в Англии им «обнулили медицинские страховки» и не существует «никаких обязательств».

«Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию, вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х», - написала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ также иронично подметила, что теперь, когда таким людям на Западе «указали на дверь» со словами «ничего личного, просто бизнес», они сдули пыль с российских паспортов, вспомнив, гражданами какой страны являются.

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