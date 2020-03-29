В Китае сообщили о прекращении распространения коронавируса

Распространение коронавируса на территории Китая в целом остановлено. Об этом сообщил официальный представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

По его словам, по состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 меньше 3 тысяч.

Китай первым столкнулся с распространением коронавируса. Жертвами заболевания там стали 3,1 тысячи человек. Затем инфекция распространилась более чем в 140 государствах. На сегодняшний день по всему миру насчитывается 665 тысяч заболевших. Всего опасное заболевание унесло жизни почти 31 тысячи человек. Наибольшее количество смертей было зафиксировано в Италии - там от COVID-19 умерли более 10 тысяч человек.