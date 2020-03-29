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Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 26 регионах России

Роман Захаров
12:53 29.03.2020
Больше всего зараженных в течение 24 часов зарегистрировано в Москве.
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 26 регионах России
© Фото: Cadu Rolim, Keystone Press Agency, Globallookpress

В 26 российских регионах в течение суток было выявлено 270 случаев заражения COVID-19. Об этом об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего зараженных за сутки зарегистрировано в Москве - 197. В Московской области - 27, в Санкт-Петербурге и Пензенской области - по пять новых случаев.

В Республике Коми и Чечне в течение суток было выявлено по 4 новых случая инфицирования коронавирусом, по три - в Челябинской и Омской областях. В Ленинградской, Мурманской и Новгородской областях, а также в  Хабаровском крае медики отметили по два эпизода. 

По одному случаю зафиксировали в Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Тюменской, Кировской, Новосибирской, Томской областях, Башкортостане, Мордовии, Якутии, а также в ХМАО.

Первые случаи заражения COVID-19 зарегистрировали в Амурской, Иркутской и Омской областях.

В воскресенье 29 марта стало известно, что общее число заболевших в России достигло 1,5 тысяч человек.

По мнению доктора медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолия Альштейна, пик распространения коронавируса в РФ может наступить через месяц либо немного позже. Также, уверен ученый, введенные в нашей стране ограничительные меры дадут положительный результат и помогут снизить темпы роста заболеваемости COVID-19. 

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