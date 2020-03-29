Патриарх Кирилл призвал воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал строго исполнять рекомендации властей для избежания распространения коронавируса и воздержаться от посещения храмов.

«Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословления, воздержаться от посещения храмов», - обратился патриарх к прихожанам во время проповеди в храме Христа Спасителя

Ранее синод РПЦ утвердил санитарные меры по профилактике распространения COVID-19. Так, во время литургии после каждого причастника ложечку обтирают пропитанным спиртом платом. Последующую «запивку» причастнику дают в одноразовой посуде. В храмах также рекомендовано воздержаться от целования рук и чаши.