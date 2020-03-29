Путин поручил увеличить пособие по безработице до МРОТ

Владимир Путин поручил до 31 декабря приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности до одного минимального размера оплаты труда. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент также распорядился увеличить до 31 декабря включительно максимальный размер пособия по безработице до одного МРОТ.

Поручение вошло в перечень, который был подготовлен по итогам обращения главы государства к россиянам 25 марта в связи с распространением коронавируса.

Также среди распоряжений - обеспечение с 1 июня осуществления ежемесячных денежных выплат на детей от трех до семи лет.

В России за последние сутки было зарегистрировано 270 случаев коронавирусной инфекции. Всего число заболевших превышает 1,5 тысячу человек. Большая часть инфицированных зарегистрирована в Москве. По словам мэра столицы Сергея Собянина, город перешел в новую стадию пандемии.