В России с 1 апреля начнут выплачивать по 5 тысяч рублей имеющим право на маткапитал семьям

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров с 1 апреля текущего года начать дополнительные выплаты семьям, имеющим право на материнский капитал, в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Об этом сказано в распоряжении по итогам обращения главы государства к гражданам страны в связи с распространением COVID-19.

Российский лидер также поручил до 30 марта обеспечить отсрочку на полгода налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от вспышки коронавируса. На этот же период необходимо обеспечить отсрочку уплаты страховых взносов в соцфонды для микропредприятий.

Кроме того, Путин поручил правительству до конца 2020 года увеличить максимальное пособие по безработице до МРОТ, который составляет 12 130 рублей, а Госдуме поручено оперативно упростить процедуру банкротства для россиян.