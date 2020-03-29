Путин поручил отсрочить налоговые платежи для малого и среднего бизнеса на полгода

Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 марта обеспечить отсрочку на полгода налоговых платежей для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от вспышки коронавируса. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

На этот же период необходимо обеспечить отсрочку уплаты страховых взносов в соцфонды для микропредприятий.

Кроме того глава государства поручил правительству до конца 2020 года увеличить максимальное пособие по безработице до МРОТ, который составляет 12 130 рублей.

Государственной думе также поручено оперативно упростить процедуру банкротства для граждан.