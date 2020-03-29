Путин поручил Минтруду совместно с ПФР в апреле выплатить деньги ветеранам ВОВ

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству труда совместно с Пенсионным фондом России (ПФР) в апреле этого года единовременно выплатить ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) денежные средства. Соответствующее распоряжение главы государства было опубликовано на сайте Кремля.

«Минтруду России совместно с Пенсионным фондом РФ осуществить в апреле единовременную выплату отдельным категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», - сказано в поручении.

Ранее сообщалось, что Путин поручил определить перечень пострадавших от COVID-19 отраслей экономики, а также организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России.

Кроме того, российский лидер отдал распоряжению правительству совместно с Центробанком разработать план действий по обеспечению устойчивой динамики кредитования предприятий реального сектора экономики.