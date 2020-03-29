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Число заболевших коронавирусом в России превысило 1,5 тысячи

Лина Давыдова
11:01 29.03.2020
Как сообщили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19, за последние сутки было зарегистрировано 270 случаев заболевших.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 1,5 тысячи
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

За минувшие сутки в России было зарегистрировано 270 случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах. Общее число заболевших достигло 1,5 тысяч человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Большая часть заболевших коронавирусной инфекйией была зарегистрирована в Москве. Как ранее заявил мэр Сергей Собянин, город перешел в новую стадию пандемии. В связи с эпидемиологической ситуацией столичный градоначальник настоятельно рекомендовал жителям сидеть дома.

Он также пообещал жестко контролировать соблюдение режима карантина теми москвичами, которые лечат легкую форму заболевания в домашних условиях.

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