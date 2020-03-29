Путин поручил организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России

Президент РФ Владимиру Путин поручил определить перечень пострадавших от COVID-19 отраслей экономики, а также организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

«Организовать постоянный мониторинг экономической ситуации в РФ, по результатам которого обеспечивать регулярную актуализацию указанного перечня», - сказано в поручении.

Глава государства также отдал распоряжению правительству совместно с Центробанком разработать план действий по обеспечению устойчивой динамики кредитования предприятий реального сектора экономики.

Кроме того, российский лидер поручил до 20 апреля подготовить нормативную базу, устанавливающую ставку НДФЛ в 13% на проценты по вкладу, размер которого превышает один миллион рублей.