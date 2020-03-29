В РФ образован Президиум Правительства

В России образован Президиум Правительства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном кабмином.

В его состав вошли 20 человек. Возглавлять Президиум будет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Помимо Мишустина, в Президиум вошли все девять его заместителей: первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, а также 10 министров.

Согласно закону «О правительстве», целью образования Президиума является решение оперативных вопросов. При этом его заседания будут проходить по мере необходимости.

Постановления Президиума Правительства принимаются большинством голосов, однако они не должны противоречить действующему законодательству. Кроме того, кабинет министров обладает правом отменить их.