Собянин сообщил о новой стадии распространения коронавируса в Москве

Заболевших коронавирусом в Москве становится все больше. Столица перешла в новую стадию пандемии. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. По данным столичного градоначальника, всего в Москве зафиксировано более 1 тысячи случаев заболевания.

Мэр пообещал жестко контролировать соблюдение режима карантина теми москвичами, которые лечат легкую форму заболевания дома.

«Мы включим для этого все технические средства, которые имеются у города, и организационные», - подчеркнул Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Столичный градоначальник также еще раз подчеркнул, что ситуация с пандемией зависит от сознательности граждан. Он призвал всех минимизировать контакты. Собянин отметил, что ответственное поведение граждан спасет жизни сотен людей: это даст время медицинским службам обеспечить лечение тех, у которых развиваются тяжелые формы болезни.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано уже более 570 тысяч случаев заражения, свыше 26 тысяч человек умерли.