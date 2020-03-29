Город в огненном кольце: кадры мощного пожара в Ростове-на-Дону

Стена огня и окруженный черным дымом город можно увидеть на кадрах, снятых 28 марта в Ростове-на-Дону на пожаре, которому был присвоен повышенный ранг опасности.

В МЧС РФ по Ростовской области в 13.52 в субботу, 28 марта, сообщили о возгорании сухой растительности. Горел сухой камыш на площади более 1000 квадратных метров. По предварительной информации, возгорание могло возникнуть в результате умышленного поджога. Присутствовала угроза футбольному стадиону «Ростов-Арена», который который находится в непосредственной близости от эпицентра пожара.

В ликвидации пожара принимали участие 210 человек и 54 единицы техники, в том числе и вертолет Ми-8. Известно, что при тушении горящего камыша погиб один сотрудник МЧС. Он попал в кольцо огня и не смог выбраться.

«Пожар разбит на 4 участка: 1-й участок (направление на г.Батайск) ликвидирован, 2-й участок (район Голубого озера) локализован 300 м по фронту, 3-й участок (вдоль ж/д полотна) по фронту 150 м локализован (на тушение привлекаются 2 пожарных поезда) и 4-й участок (район ул. Чемордачки) 500 м по фронту локализован», - говорится в сообщении регионального МЧС.

Угрозы стадиону «Ростов-Арена» нет, также вне опасности и близлежащие населенные пункты. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и полицейские, которые пытаются установить все детали поджога.