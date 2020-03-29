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В Мурманской области подтвердились три случая заражения коронавирусом

Тамара Астапенкова
00:12 29.03.2020
С воскресенья, 29 марта, в регионе ограничен въезд в города Кировск и Апатиты.
В Мурманской области подтвердились три случая заражения коронавирусом
© Фото: Vojtech Vlk, CTK, Globallookpress

В Мурманской области подтверждены три положительных теста на коронавирус, еще у 16 человек результаты анализов предварительно положительные. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

«В Мурманской области подтверждены 3 случая заболевания коронавирусом. 16 предварительно положительных результатов на коронавирус. 11 человек госпитализированы за прошедшие сутки. 77 человек находятся на стационарном лечении ОРВИ. 135 человек находятся на обсервации», - говорится в сообщении штаба на официальной странице во «ВКонтакте».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял решение с 06.00 воскресенья, 29 марта, ограничить на две недели въезд в города Кировск и Апатиты из-за увеличения числа людей с предварительно положительным результатом анализов.

«С 6:00 29 марта до 11 апреля в Апатитах и Кировске: ограничивается въезд (въехать в города можно будет по постоянной или временной регистрации). Рекомендовано закрыть аэропорт», - говорится в сообщении оперативного штаба.

Сообщалась, что в Апатитах мужчина вернулся с Кубы и грубо нарушил режим самоизоляции. В результате он сам в состоянии средней степени тяжести изолирован в инфекционном боксе. У шести человек, контактировавших с ним, получены предварительно положительные результаты анализов, и у одного пациента коронавирус подтвержден.

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