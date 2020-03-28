Главврач больницы в Коммунарке рассказал, сколько пациентов сейчас находятся в медучреждении

В медцентре в Коммунарке, куда изолируют больных COVID-19, сейчас находятся 326 пациентов. За минувшие сутки в лечебное учреждение поступили 27 человек, 70 были выписаны, рассказал главный врач больницы №40 Денис Проценко.

На странице в Facebook он также написал, что у 154 человек диагностирована пневмония, у 97 - коронавирус. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены три человека.

Несколькими днями ранее президент РФ Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке. Глава государства лично проверил работу медиков. Перед посещением больных президент надел защитный костюм и полнолицевой респиратор.

Российский лидер пообщался с главным врачом учреждения Денисом Проценко. Путин поблагодарил его за качественную организацию работы по противодействию коронавирусу.