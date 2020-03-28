Регионы РФ вводят ограничительные меры из-за коронавируса

Российские регионы с 28 марта введут ограничительные мере из-за ситуации с коронавирусом. Будут закрыты кафе и заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры, кинотеатры и культурные учреждения.

В некоторых субъектах страны будет действовать запрет на посещение религиозных учреждений, а также прекратит работу общественный транспорт.

В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением к нации по теме мировой угрозы распространения COVID-19. В сообщении глава государства предложил ряд мер, призванных обеспечить благоприятное развитие ситуации.

В частности, российский лидер объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. При этом российский лидер заверил, что заработная плата будет сохранена.