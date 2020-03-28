«Леву вернули ко мне»: жена Лещенко сообщила о переводе певца из реанимации в обычную палату

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщил композитор Игорь Крутой, ссылаясь на сообщение от жены Лещенко - Ирины, передает РИА Новости.

«Леву вернули ко мне в палату, из реанимации выписали, мы вместе», - написала супруга артиста.

Несколькими днями ранее Лещенко и его жену госпитализировали в медцентр в Коммунарке. У артиста подозревали воспаление легких. После дообследование у него обнаружили коронавирус.

В первые сутки состояние пребывания Льва Валериановича в медучреждении его состояние ухудшилось, из-за чего было принято решение перевести певца в реанимационное отделение.