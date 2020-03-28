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Россия предложила в ООН меры по борьбе с коронавирусом

Роман Захаров
07:44 28.03.2020
Сейчас российская делегация занимается сбором комментариев по данной инициативе.
Россия предложила в ООН меры по борьбе с коронавирусом
© Фото: Pixabay

Российская сторона предложила Генассамблее ООН принять декларацию о солидарности в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте российского постоянного представительства при организации.

«Признать лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией; договориться о сотрудничестве государств для выработки стратегии по лечению COVID-19; оказывать помощь наиболее пострадавшим государствам; отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН», - перечисляются в документе предложенные Россией меры.

Также Москва предлагает вести борьбу с финансовыми спекуляциями с товарами первой необходимости и признать необходимость распространения достоверной и научно обоснованной информации, касающейся пандемии COVID-19. 

Сейчас российская делегация занимается сбором комментариев по данной инициативе.

Ранее лидеры стран G20 в ходе саммита, который в этом году прошел в онлайн-режиме из-за COVID-19, заявили о намерении сделать все необходимое для преодоления пандемии коронавируса. Участники мероприятия обратились к Всемирной организации здравоохранения, Международному валютному фонду и Всемирному банку с предложением оказать помощь развивающимся экономикам в преодолении последствий инфекции. 

Также было принято итоговое заявление, из которого следует, что страны G20 вложат пять триллионов долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии.

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