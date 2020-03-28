Компания OneWeb объявила о банкротстве

OneWeb запустила подала заявление о банкротстве и реорганизации в суд по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте британской компании.

Как пояснили в OneWeb, последнее время они вели переговоры о привлечении дополнительных инвестиций, но они провалились из-за ухудшения мировой экономической ситуации в связи с пандемией COVID-19. Глава компании Адриан Штекель сообщил об увольнении части сотрудников.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены в феврале 2019 года с космодрома Куру. На орбиту их вывела ракета «Союз-СТ». В компании рассчитывали, что всего будут запущены 600 спутников, но на низкую околоземную орбиту удалось вывести лишь 74.