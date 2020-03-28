Тысячи украинцев штурмуют КПП на границе с Польшей: видео

На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди людей после решения Владимира Зеленского о закрытии въезда в страну в связи с пандемией коронавируса.



С польской стороны на двух пока еще открытых пропускных пунктах собрались тысячи украинских граждан, желающих вернуться домой. Большинство из них - трудовые мигранты, которые либо потеряли работу в связи с карантином, либо были отправлены в неоплачиваемый отпуск работодателями.



На территории Украины был введен режим ЧС сроком на 30 дней - до 24 апреля. Введенный 17 марта карантин также будет действовать до этого периода. Кроме того СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна закроет границы для всех иностранцев. Владимир Зеленский объявил, что дает украинцам три дня на возвращение на родину. Остальными гражданами, оказавшимися за рубежом, займутся дипломаты.