В США из-за кризиса массово скупают золото

Инвесторы и банкиры сталкиваются с нехваткой золотых слитков и монет. Об этом пишет The Wall Street Journal. По информации издания, дилеры либо распродали все, либо временно закрыли продажи.

Из-за нехватки золота банкирам с Уолл-стрит пришлось обратиться за помощью в Канаде. В Лондоне инвесторы арендуют самолеты, чтобы доставить слитки в Нью-Йорк.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о вхождении мировой экономики в рецессию. Она полагает, что кризис будет необычайно глубоким, а первые признаки восстановления появятся не раньше 2021 года.