Более 60 пассажиров рейса из Таиланда на Камчатке не явились в медучреждения

Более 60 пассажиров с чартерного рейса, на котором из Таиланда вернулись домой российские туристы, не явились в медучреждения. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства региона.

Руководитель Камчатского края Владимир Илюхин предупредил, что нарушителям регламента грозит реальная ответственность.

«Меры воздействия по отношению к людям, которые фактически ставят под угрозу здоровье своих земляков, должны быть максимально жесткими», - отметил Илюхин.

Ранее глава региона подписал распоряжение, согласно которому граждане, прибывшие из стран с неблагоприятной ситуацией с коронавирусом, обязаны сообщить об этом, а также оставить контактную информацию на горячей линии Минздрава Камчатского края и Роспотребнадзора. Кроме того, указанным лицам необходимо самоизолироваться дома на 14 дней.