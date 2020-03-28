Глава Минздрава рассказал о влиянии погоды на распространение коронавируса

Солнце препятствуют распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые наблюдаются в России на сегодняшний день. О влиянии климата на COVID-19 рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Вирус оптимально сохраняется при плюс 6 - 8 градусах. А сейчас среднесуточная температура как раз такая. Поэтому пока преждевременно говорить, что природно-климатические факторы у нас способствуют инактивации коронавируса», - сказал Мурашка в интервью сайту «Комсомольская правда».

Министр отметил, что сейчас лучше соблюдать «режим тишины»: минимизировать контакты и соблюдать все рекомендации по профилактики коронавируса. Мурашко добавил, что не стоит пытаться лечить COVID-19 алкоголем. именно посте такой «профилактики» в медучреждения попадают пациенты в очень тяжелом состоянии.

Ранее Минздрав подготовил четвертую редакцию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. Документ позволит оказывать медицинскую помощь на основе актуальных данных, собранных по всему миру.