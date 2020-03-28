Эстафета добрых дел: СК РФ организовал помощь для ветеранов в условиях карантина

Следственный комитет России поручил сотрудникам ведомства организовать помощь и поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов следствия в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«В каждом регионе сотрудниками Следственного комитета России организуется удаленная связь с ветеранами для содействия в доставлении необходимых для них медикаментов, продуктов питания и оказании другой помощи. Наряду с выполнением поставленных перед следствием задач сотрудники ведомства будут обеспечивать поддержку как бытового, так и юридического характера», - говорится в сообщении СК РФ.

В пресс-службе ведомства отметили, что всероссийская патриотическая молодежная акция «Эстафета добрых дел», организованная СК РФ к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне получила новый импульс. Благодаря акции состоялись десятки теплых встреч. Но из-за угрозы коронавируса тесное общение с ветеранами пришлось ограничить, что не помещает продолжить «Эстафету добрых дел» и дальше.