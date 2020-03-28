МИД РФ призвал отменить санкции на фоне пандемии коронавируса

Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращение с призывом о снятии односторонних санкций, в связи со стремительным распространением в мире коронавирусной инфекции. Соответствующий комментарий опубликован на сайте МИД РФ,

«Группа государств в защиту Устава ООН, в которую наряду с Россией входят, в частности, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, направила коллективное обращение в адрес Генерального секретаря ООН А.Гутерреша с настоятельным призывом потребовать полной и незамедлительной отмены односторонних санкций, препятствующих усилиям государств по эффективной борьбе с пандемией коронавируса COVID-19», - пишут на сайте ведомства.

В МИД уточнили, что рестрикции идут в разрез с нормами международного права и наносят существенный урон социально-экономическому развитию государств. Вопрос о снятии подобных барьеров на фоне пандемии приобретает особую актуальность, в том числе в целях обеспечения затронутых ограничениями стран необходимыми медицинскими принадлежностями, считают в ведомстве.

«Санкционные режимы СБ предусматривают исключения и изъятия гуманитарного характера. Необходимо, чтобы эти предохранительные механизмы безотказно работали и не давали сбоя из-за политизированных установок отдельных государств», - отметили в ведомстве.

Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН инициативу о принятии декларации для объединения усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Инициатива предусматривает оказание помощи наиболее пострадавшим от эпидемии государствам.