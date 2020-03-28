Киев договорился с МВФ об увеличении помощи
По словам Владимира Зеленского, переговоры с Международным валютным фондом ведутся Украиной ежедневно.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев договорился с Международным валютным фондом об увеличении размера новой программы с 5,5 миллиардов долларов до 8 миллиардов долларов.
«Сейчас мы как минимум можем получить увеличение программы до 8 миллиардов долларов США», - сообщил Владимир Зеленский журналистам после заседания фракции «Слуга народа».
Президент уточнил, что переговоры с Международным валютным фондом ведутся Украиной ежедневно.
Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что был достигнут прогресс в переговорах МВФ и Киева о дальнейшей финансовой поддержке украинской стороны. Она отметила, что поддержка может оказаться больше, чем планировалось ранее.