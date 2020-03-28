«Они неправильно восприняли»: вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период эпидемии

Люди сделали большую ошибку, отправившись на дачу на объявленной Владимиром Путиным нерабочей неделе, считает директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Они неправильно восприняли обращение президента. Этого не надо было делать. Во-первых, люди будут далеки от оказания медицинской помощи, которая оказывается в Москве. Во-вторых, возвращение может быть сопряжено с прохождением санитарного кордона», - рассказал вирусолог.

Он напомнил, что лечебные манипуляции эффективны в первые часы с момента появления первых симптомов. По словам Викулова, никто не знает, как может измениться ситуация в ближайшее время. И только по прошествии двух недель может проясниться ситуация с масштабами заболевания.

«Карантинные мероприятия подразумевают 40 дней, 7 дней нерабочая неделя для большинства людей – это промежуточный этап, чтобы понять, проводить серьезные мероприятия или нет», - объяснил эксперт в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В среду, 25 марта, Владимир Путин обратился к нации с обращением по теме мировой угрозы распространения коронавирусной инфекции. Президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.