Более полумиллиона зараженных: ВОЗ объявила данные по коронавирусу в мире

В субботу, 28 марта, Всемирная организация здравоохранения заявила о 571 678 случаях инфицирования коронавирусной инфекцией. От болезни во всем мире скончались 26 494 пациента. Такие данные ВОЗ привела в своем ежедневном информационном бюллетене.

Сообщается, что за сутки в мире зафиксированы 62 тысячи новых случаев инфицирования, число летальных исходов увеличилось на 3 159. Самая сложная обстановка на сегодняшний день отмечается в Европе. Там общее количество заболевших составляет 324 343 человек, умерли - 18 740 пациентов. За сутки эти цифры заметно увеличились. Инфицированных стало больше на 37 646 человек, скончались от болезни за последние 24 часа 2 635 пациентов.

По-прежнему на первом месте в мире по количеству заразившихся стоит США. Там количество инфицированных превысило 119 тысяч человек. Второе место занимает Италия - более 92 тысячи инфицированных, на третьем - Китай и более 81 тысячи заболевших.