«ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская»: в столичном метро переименовали две станции
Новые надписи на дверях метро должны напоминать дедушкам и бабушкам, что они должны оставаться дома и не выходить на улицу.
© Фото: Московский транспорт
В московском метро решили лишний раз напомнить о самоизоляции людей, которым больше 65 лет, и сделали стикеры с переименованными станциями «Домодедовская» и «Бабушкинская» в «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская».
«Посмотрите какие стикеры появились на дверях метро. Они напоминают о том, что нужно сидеть дома и беречь бабушек и дедушек», - сообщается в паблике «Московский транспорт».
Режим самоизоляции для пенсионеров вступил в силу 26 марта. По словам столичного мэра, карантин обязаны соблюдать около 1,9 миллиона пожилых москвичей. Находиться дома рекомендовано также горожанам с хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции продлится до 14 апреля.