«ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская»: в столичном метро переименовали две станции

В московском метро решили лишний раз напомнить о самоизоляции людей, которым больше 65 лет, и сделали стикеры с переименованными станциями «Домодедовская» и «Бабушкинская» в «ДомаДедовская» и «ДомаБабушкинская».

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«Посмотрите какие стикеры появились на дверях метро. Они напоминают о том, что нужно сидеть дома и беречь бабушек и дедушек», - сообщается в паблике «Московский транспорт».

Режим самоизоляции для пенсионеров вступил в силу 26 марта. По словам столичного мэра, карантин обязаны соблюдать около 1,9 миллиона пожилых москвичей. Находиться дома рекомендовано также горожанам с хроническими заболеваниями. Режим самоизоляции продлится до 14 апреля.