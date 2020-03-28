В «Роснефти» объяснили причины продажи всех активов в Венесуэле

«Роснефть» продала все свои активы в Венесуэле, так как руководствовалась интересами акционеров компании. Об этом пресс-секретарь организации Михаил Леонтьев.

Как отметил Леонтьев, компания ожидает, что после этого решения Соединенные Штаты Америки снимут санкции с дочерних предприятий «Роснефти».

«Мы действительно в праве ожидать от американских регуляторов выполнения их публичных обещаний», - цитирует ТАСС пресс-секретаря.

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против одного из дочерних предприятий «Роснефти» - под удар попала компания TNK Trading International S.A., которая, как сказано в заявлении США, оказывает финансовую поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, продавая и транспортируя нефть из этой страны.