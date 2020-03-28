«Нельзя же так!»: Гузеева возмутилась безответственностью гуляющих в карантин москвичей

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева обратилась к соотечественникам с призывом соблюдать установленные меры профилактики в связи с коронавирусной инфекцией. Сделала она это в экспрессивной манере.

«Меня разрывает! Я только что вернулась из города - невозможно, яблоку негде упасть! Я ехала в собственной машине, окно боялась открыть, потому что опасно, и я могу быть опасна. Нет, все гуляют: дети гуляют, родители, старики - что вы делаете?! Правда опасно!», - возмущенно воскликнула Гузеева в видеообращении в своем Instagram.

Актриса призвала россиян соблюдать нормы профилактики при коронавирусе. Она поделилась, что тоже скучает, находясь дома, но все же находит возможности для того, чтобы развлечь себя и своих близких.

Напомним, по состоянию на 28 марта в Москве вылечились от коронавируса еще 10 пациентов лечебных учреждений. По данным заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, все излечившиеся уже выписаны из больниц и находятся дома.