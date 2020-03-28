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Коронавирус достиг священной горы Афон

Егор Левин
22:56 28.03.2020
В Греции на данный момент подтвержден 1061 случай инфицирования заболеванием.
Коронавирус достиг священной горы Афон
© Фото: Flickr

В Греции у монаха на Афоне обнаружили коронавирус. Мужчина госпитализирован в больницу в Салониках.

Сообщается, что монах не так давно посещал вместе с делегацией монастыря Ксенофонт Великобританию, где предположительно и заразился. Вернулся обратно он до введения запрета на посещение Святой горы 20 марта.

По данным издания Halkidikifocus, мужчина успел после возвращения встретиться с двумя другими монахами - в данный момент их поместили на карантин в монастыре.

Отметим, в Греции на данный момент подтвержден 1061 случай инфицирования коронавирусом, общее количество погибших из-за инфекции достигло 32 человек.

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