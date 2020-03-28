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«Глоток воды для марафонца»: ученый из США оценил российский препарат от коронавируса

Ян Брацкий
23:03 28.03.2020
Использование препарата позволяет пациентам поправляться быстрее, чем при традиционном, поддерживающем способе лечения.
«Глоток воды для марафонца»: ученый из США оценил российский препарат от коронавируса
© Фото: Louis Reed, unsplash.com

Использование лечебного препарата мефлохин для лечения больных коронавирусом увеличит их шансы на выздоровление, однако не станет универсальным средством от COVID-19. В этом уверена  доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Она прокомментировала устроенную ранее презентацию препарата от инфекции на основе противомалярийного лекарства мефлохин.

«Не стоит жать друг другу руки, снимать карантин и обниматься. Это не новое лечение - это тот же самый хлорохиновый протокол, который был испытан, как лечебный на больных во Франции и Китае. Успешность испытаний измерялась тем, что больные при этом лечении поправляются быстрее, чем при стандартном, поддерживающем. Но в России решили применять препарат с более походящим профилем безопасности. Он правильный, и это очень хорошая новость. Повод для радости есть, и немалый, но это не значит, что мы победили заболевание», - цитирует РИА Новости заявление Барановой.

Профессор добавила, что мефлохин не уничтожает коронавирус, а позволяет организму мобилизовать собственные силы на борьбу с недугом. По мнению врача, это те 2-3 дня, которых так не хватает пожилым людям и больным хроническими заболеваниями, чтобы восстановиться. Биолог сравнила прием мефлохина с глотком воды для марафонца.

«Коронавирусная инфекция в своей основе не хроническая, а острая. Наш организм с этой инфекцией может полностью справиться. В теории, человек в 100% случаев может излечиться от этой инфекции. Но так как инфекция тяжелая и длительная, в некоторых случаях силы организма заканчиваются до того момента, как он избавился от вируса», - объясняет доктор биологических наук.

О вспышке коронавирусной инфекции весь мир узнал в конце прошлого года. Эпицентром заражения считается китайский город Ухань в провинции Хубэй. В начале марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) была вынуждена признать вспышку коронавируса пандемией. По данным ВОЗ, в мире инфекцией заражены 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

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