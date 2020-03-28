Безлюдно и свободно: опубликованы кадры опустевшей в первый день выходных Москвы

В первый день самоизоляции столицы России из-за коронавируса улицы заметно опустели, количество пешеходов и автомобилей уменьшилось в разы по сравнению с привычными будними и выходными московскими днями.

Метро опустело вдвое, потоки автомобилей на крупнейших проспектах и шоссе заметно поредели. Автомобили движутся спокойно, без пробок и без ДТП.

Практически опустели Красная площадь, улицы перед Большим театром и Государственной думой, Никольская улица, на которой еще несколько лет назад негде было яблоку упасть во время чемпионата мира по футболу.

Немногочисленные пешеходы надели защитные маски, а улицы обрабатывают поливальные машины, следующие по проезжим частям одна за другой.