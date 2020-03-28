В Москве неизвестный выстрелил в игравшего в футбол ребенка

Московские следователи проверяют информацию о возможной стрельбе из пневматического оружия по несовершеннолетнему ребенку. Инцидент произошел на улице, когда ребенок возвращался домой после игры со сверстниками.

«Мальчик, возвращаясь домой после игры в футбол во дворе, почувствовал жжение в районе грудной клетки. Также в информации уточняется, что ребенок увидел под футболкой металлический шарик, предположительно от пневматического пистолета», - говорится в сообщении пресс-службы СК России по городу Москве.

По данному факту назначено проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время проводятся все необходимые оперативные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и причастных к случившемуся лиц.