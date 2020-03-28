Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Ученые назвали самые комфортные для коронавируса температурные условия

Ян Брацкий
21:32 28.03.2020
Самая комфортная для активности коронавируса температура составляет 4°C.
Ученые назвали самые комфортные для коронавируса температурные условия
© Фото: China CDC

Ученые из Гонконга установили, что получасовая обработка при температуре плюс 56°C губительно действует на коронавирус. В более комфортных условиях, например при 4 градусах выше ноля, вирус может оставаться активным в течение длительного периода времени. Что касается комнатной температуры, то максимальное время активности вируса - от одной до двух недель.

Результаты исследований доктора Алекса Чина и его коллег по лаборатории опубликованы на медицинском портале medRxiv. Ученые предупредили, что вирус сохраняет опасность на поверхности медицинских масок на протяжении недели, а потому весь врачебный инвентарь подлежит обязательной стерилизации хлорсодержащими веществами.

Соответствующие исследования проводились по просьбе Всемирной организации здравоохранения. Там захотели выяснить, насколько вирус жизнеспособен. Так, американские исследователи установили, что на почтовых коробках коронавирус способен выживать в течение суток, после чего он перестает быть опасен. Бумага, включая газеты и журналы, губительны для вируса уже через три часа.

Главным итогом исследования стало доказательство того, что простое мытье рук и обработка поверхностей дезинфицирующим средством убивает коронавирус.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата28.03.2020, 19:39
В МИД подсчитали количество эвакуированных из-за границы россиян
Дата28.03.2020, 11:13
США под видом гумпомощи для беженцев в лагере «Эр-Рукбан» планируют передать грузы для боевиков
Дата25.03.2020, 12:25
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Дата26.03.2020, 14:26
ЗИС-5В: легендарная «трехтонка»
Дата28.03.2020, 07:14
«Летели в никуда»: как врач-космонавт Поляков предотвратил катастрофу на станции «Мир» и спас экипаж
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
22:37 В стране и мире
Видео
Безлюдно и свободно: опубликованы кадры опустевшей в первый день выходных Москвы
22:14 В стране и мире
Видео
«Нельзя же так!»: Гузеева возмутилась безответственностью гуляющих в карантин москвичей
21:32 В стране и мире
Ученые назвали самые комфортные для коронавируса температурные условия
20:26 В стране и мире
Видео
Первое уголовное дело за нарушение карантина по коронавирусу возбуждено в России
20:18 В стране и мире
В Москве излечились еще 10 заболевших коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
22:37 В стране и мире
Видео
Безлюдно и свободно: опубликованы кадры опустевшей в первый день выходных Москвы
22:20 В стране и мире
Видео
В Москве неизвестный выстрелил в игравшего в футбол ребенка
22:14 В стране и мире
Видео
«Нельзя же так!»: Гузеева возмутилась безответственностью гуляющих в карантин москвичей
21:32 В стране и мире
Ученые назвали самые комфортные для коронавируса температурные условия
21:21 В стране и мире
«Роснефть» продала все активы в Венесуэле
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Безлюдно и свободно: опубликованы кадры опустевшей в первый день выходных Москвы
Видео
«Вы задержаны»: двое в химзащите вывели бизнесмена с губернаторского совещания на Сахалине
«Они неправильно восприняли»: вирусолог предостерег россиян от поездок на дачу в период эпидемии
Антисептик своими руками: токсиколог рассказал, как приготовить антибактериальное средство дома
В России разработали бронебойный патрон для незаметной стрельбы
Ученые назвали болезнь, резко повышающую смертность от коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.