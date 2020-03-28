Ученые назвали самые комфортные для коронавируса температурные условия

Ученые из Гонконга установили, что получасовая обработка при температуре плюс 56°C губительно действует на коронавирус. В более комфортных условиях, например при 4 градусах выше ноля, вирус может оставаться активным в течение длительного периода времени. Что касается комнатной температуры, то максимальное время активности вируса - от одной до двух недель.

Результаты исследований доктора Алекса Чина и его коллег по лаборатории опубликованы на медицинском портале medRxiv. Ученые предупредили, что вирус сохраняет опасность на поверхности медицинских масок на протяжении недели, а потому весь врачебный инвентарь подлежит обязательной стерилизации хлорсодержащими веществами.

Соответствующие исследования проводились по просьбе Всемирной организации здравоохранения. Там захотели выяснить, насколько вирус жизнеспособен. Так, американские исследователи установили, что на почтовых коробках коронавирус способен выживать в течение суток, после чего он перестает быть опасен. Бумага, включая газеты и журналы, губительны для вируса уже через три часа.

Главным итогом исследования стало доказательство того, что простое мытье рук и обработка поверхностей дезинфицирующим средством убивает коронавирус.