«Роснефть» продала все активы в Венесуэле

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против одного из дочерних предприятий «Роснефти» - под удар попала швейцарская компания TNK Trading International S.A., которая, как сказано в заявлении США, оказывает финансовую поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, продавая и транспортируя нефть из этой страны.

«Сегодня “Роснефть” заключила соглашение о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях», - говорится в официальном сообщении компании.

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