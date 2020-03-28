«Роснефть» продала все активы в Венесуэле
Российская нефтяная компания «Роснефть» прекращает работу на территории Венесуэлы. Предприятие продало свои активы предприятию, на 100% принадлежащему правительству Российской Федерации.
«Сегодня “Роснефть” заключила соглашение о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях», - говорится в официальном сообщении компании.
Итогом сделки стало приобретение «Роснефтью» пакета собственных акций в размере 9,6% на баланс дочернего предприятия.
Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против одного из дочерних предприятий «Роснефти» - под удар попала швейцарская компания TNK Trading International S.A., которая, как сказано в заявлении США, оказывает финансовую поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, продавая и транспортируя нефть из этой страны.