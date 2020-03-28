Вертолет МЧС РФ сбросил 40 тонн воды на пылающий камыш под Ростовом

Вертолет Ми-8, который задействован в тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону, сбросил около 40 тонн воды на полыхающие в пригороде заросли сухого камыша. На месте ЧП продолжается борьба с огнем, который распространился на площади в 25 гектаров.

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Пламя уже угрожает футбольному стадиону «Ростов Арена», который находится в непосредственной близости от эпицентра пожара. Ранее сообщалось, что в результате тушения огня погиб один сотрудник МЧС.

© МЧС РФ

По предварительной информации от правоохранительных органов, причиной произошедшего мог стать умышленный поджог. Пожарные пытались преследовать группу предполагаемых поджигателей, которые скрылись на белом легковом автомобиле. Их розыск продолжается.