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Вертолет МЧС РФ сбросил 40 тонн воды на пылающий камыш под Ростовом

Ян Брацкий
20:57 28.03.2020
Ранее стало известно, что в ходе тушения пожара, который мог стать следствием поджога, погиб сотрудник МЧС.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС РФ

Вертолет Ми-8, который задействован в тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону, сбросил около 40 тонн воды на полыхающие в пригороде заросли сухого камыша. На месте ЧП продолжается борьба с огнем, который распространился на площади в 25 гектаров.

© МЧС РФ

Пламя уже угрожает футбольному стадиону «Ростов Арена», который находится в непосредственной близости от эпицентра пожара. Ранее сообщалось, что в результате тушения огня погиб один сотрудник МЧС.

© МЧС РФ

По предварительной информации от правоохранительных органов, причиной произошедшего мог стать умышленный поджог. Пожарные пытались преследовать группу предполагаемых поджигателей, которые скрылись на белом легковом автомобиле. Их розыск продолжается.

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