Вертолет МЧС РФ сбросил 40 тонн воды на пылающий камыш под Ростовом
Ранее стало известно, что в ходе тушения пожара, который мог стать следствием поджога, погиб сотрудник МЧС.
© Видео: МЧС России © Фото: МЧС РФ
Вертолет Ми-8, который задействован в тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону, сбросил около 40 тонн воды на полыхающие в пригороде заросли сухого камыша. На месте ЧП продолжается борьба с огнем, который распространился на площади в 25 гектаров.
Пламя уже угрожает футбольному стадиону «Ростов Арена», который находится в непосредственной близости от эпицентра пожара. Ранее сообщалось, что в результате тушения огня погиб один сотрудник МЧС.
По предварительной информации от правоохранительных органов, причиной произошедшего мог стать умышленный поджог. Пожарные пытались преследовать группу предполагаемых поджигателей, которые скрылись на белом легковом автомобиле. Их розыск продолжается.