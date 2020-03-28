Мишустин и Пашинян обсудили борьбу с коронавирусом

Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян провели телефонные переговоры. В ходе беседы стороны коснулись вопроса борьбы с коронавирусом.

«Главы правительств обсудили меры, принимаемые для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции», - сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что Мишустин и Пашинян также выразили уверенность в необходимости сохранения полного объема товаропотоков между Москвой и Ереваном.

Ранее Пашинян сообщил о первом случае инфицирования коронавирусом в Армении. Положительные результаты теста получил молодой человек, вернувшейся из Ирана.