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Первое уголовное дело за нарушение карантина по коронавирусу возбуждено в России

Ян Брацкий
20:26 28.03.2020
Сбежавшего мужчину задержали в съемной квартире и вернули в обсерватор, где он продолжит находиться под наблюдением медиков.
Первое уголовное дело за нарушение карантина по коронавирусу возбуждено в России
© Фото: ТРК "Звезда"

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Санкт-Петербурга, который самовольно покинул обсерватор для изоляции граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел накануне вечером. Молодой человек сбежал из пансионата «Заря» в пригородном поселке Репино, где он находился на принудительной изоляции, после возвращения из Швейцарии. 

«В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали беглеца в съемной квартире на улице Покрышева в Приморском районе Санкт-Петербурга. Мужчину каретой скорой помощи отправили обратно в пансионат "Заря"», - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Задерживали беглеца сотрудники полиции и медики в защитных костюмах. Сбежавший несколько часов отказывался открывать дверь, пока к парадной не подъехала карета скорой помощи. В нее 32-летнего россиянина, препроводили полицейские. Вирусологи доставили мужчину обратно в обсерватор.

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