В Москве излечились еще 10 заболевших коронавирусом

В Москве вылечились от коронавируса еще 10 пациентов лечебных учреждений. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, все излечившиеся на данный момент уже выписаны из больниц и находятся дома. В общей сложности, по сведениям Раковой, к настоящему времени в Москве выздоровели 28 человек.

Ранее представитель ВОЗ в РФ обратилась к москвичам с просьбой соблюдать дистанцию при прогулках на улице. Мелита Вуйнович заявила, что наблюдаемая «неорганизованность может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации».